Çin alıyor altın rekor kırıyor

Altın fiyatları Fed beklentileri dolayısıyla rekor kırarken, Çin Merkez Bankası 17. ayında da altın alımlarına devam etti.

Çin Merkez Bankası mart ayında rezervleri için üst üste 17. kez altın alımı yaptı.

Açıklanan resmi verilere göre, Çin Merkez Bankası'nın elindeki altın geçen ay 72,74 milyon onsa yükseldi.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Değerli metal son iki ayda, ABD'de faiz oranlarının düşeceği beklentisiyle rekor üstüne rekor kırdı. Merkez bankalarının alımları da 2022'den bu yana metalin güçlenmesinde önemli bir etken oldu.

Dünya Altın Konseyi'ne göre, Çin ve Hindistan'ın başını çektiği küresel merkez bankaları şubat ayında altın rezervlerini artırmaya devam ederek dokuzuncu ay üst üste büyüme kaydetmişti.

ÇİN'İN DÖVİZ REZERVİ 3,2 TRİLYON DOLAR

Çin'in resmi rezerv varlıkları Kasım 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Merkez bankasının riskleri savuşturmak için istikrarlı varlıklar tutmayı hedeflemesi nedeniyle ülkenin döviz rezervleri mart ayı sonunda 3,25 trilyon dolara yükselerek Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Şubat ayına göre yüzde 0,6 artan rezervler bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artış gösterdi.

Kaynak: ekonomim.com