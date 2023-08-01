Altında yatay seyir
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1958 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı 1698 lira, çeyrek altın 2776 liradan işlem görüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Ons altın salı gününe düşüşle başlarken, yurt içi altın fiyatları yatay seyirde.
Gram altın (spot) 1 liralık düşüşle 1698 liradan işlem görüyor. Gram, günün ilk saatlerinde 1713 liraya kadar çıkmıştı. Çeyrek altın 2776 liradan satılıyor. Yarım altın ise yüzde 0,06'lık düşüşle 5554 lira seviyesinde bulunuyor.
Önceki kapanışı 11081 lira olan cumhuriyet altını, 11072 liradan fiyatlanıyor.
Ons altın ise 1958 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons, pazartesi gününü 1965 dolardan tamamlamıştı.