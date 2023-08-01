Yüksek seyir devam ediyor: Dolar/TL 27 liraya dayandı

Dolar/TL, dün önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 26,9360'tan günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,9640 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9640 liradan, Euro 29,6530 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 26,9620 liradan alınan dolar 26,9640 liradan satılıyor. 29,6510 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 29,6530 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,9330 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 29,7530 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Uzun süre enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinin yumuşak iniş yapabilecekleri ihtimali varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltsa da henüz makroekonomik verilerden alınan sinyallerin net bir mesaj vermemesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay atacağı adımlara yönelik beklentilerdeki belirsizlikler de varlığını sürdürürken, bugün itibaren yoğunlaşacak veri gündeminin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.

Avrupa piyasalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi’nde 2. çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık yüzde 0,6 artarak beklentileri aştı.

Euro Bölgesi'nde haziranda yüzde 5,5 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 5,3’e geriledi. Bölgede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda bir önceki aya göre ise yüzde 0,1 azaldı.

Ekonomik aktiviteyi resesyona sebep olmadan soğutma çabalarının devam ettiği bölgede çekirdek enflasyondaki "inatçı" tutum şahin politikaların devam edebileceği sinyalini verirken, büyüme rakamlarının da beklentileri aşması gelecek dönem para politikalarına yönelik soru işaretlerini artırdı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,49 değer kazanırken, Almanya'da DAX 40 yüzde 0,14 değer kaybetti.

Asya piyasaları yeni günde karışık bir seyir izlerken, bölge ekonomilerine yönelik belirsizlikler günden güne artıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, temmuz ayı imalat PMI

• 10.55 Almanya, temmuz ayı işsizlik oranı ve imalat PMI

• 11.00 Euro Bölgesi, temmuz ayı imalat PMI

• 11.30 İngiltere, temmuz ayı imalat PMI

• 12.00 Euro Bölgesi, haziran ayı işsizlik oranı

• 17.00 ABD, temmuz ayı ISM hizmet PMI, JOLTS açık iş sayısı ve inşaat harcamaları