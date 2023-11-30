Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 923 bin 512 liraya yükseldi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 880 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 923 bin 512 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 872 bin lira, en yüksek 1 milyon 946 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 2,3 artışla 1 milyon 923 bin 512 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 880 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 320 milyon 993 bin 42,60 lira, işlem miktarı ise 1.226,67 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 321 milyon 453 bin 819,31 lira düzeyinde gerçekleşti.