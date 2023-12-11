Altının kilogram fiyatında yükseliş

Altının kilogram fiyatı haftanın ilk gününde 1 milyon 930 bin liraya yükseldi. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 920 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 930 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 840 bin lira, en yüksek 1 milyon 935 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,5 artışla 1 milyon 930 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 920 bin liradan tamamlamıştı.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 4 MİLYARA YAKLAŞTI

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 807 milyon 785 bin 884,67 lira, işlem miktarı ise 2.031,04 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 806 milyon 811 bin 557,77 lira düzeyinde gerçekleşti.