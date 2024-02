Altınok pazarlığı hep aynı kişilerle yapmış

Keçiören’de yalnızca 11 aileye et yardımı yaptığı öğrenilen AKP’nin ABB adayı Turgut Altınok’un, kırmızı et alımını hep aynı adresten yaptığı belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un tartışma yaratacak bir uygulaması daha açığa çıktı. 2023’ün ekim ve kasım aylarında, nüfusu 1 milyona yaklaşan ilçede yalnızca 11 aileye et yardımı yaptığı öğrenilen Keçiören Belediyesi’nin kırmızı et ihalelerinin de hep aynı adrese gittiği öğrenildi. Keçiören Belediyesi’nin ihale kayıtlarına göre, Kasım 2020-Eylül 2023 döneminde 10 adet, “Kırmızı Et Alım İhalesi” düzenlendi. İhalelerin tamamında, “Kamu ihalelerinde istenmeyeni eleme aracı olarak” kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemi kullanıldı.

AYNI ADRES

İhalelerin detayları ise dikkat çekti. Buna göre, 2020 ve 2023 yıllarını da kapsayan dört yılda gerçekleştirilen kırmızı et alım ihalelerinin hepsi Gökhan Gündoğdu isimli tüzel kişiliğe gitti. İhaleler kapsamında belediyenin kasasından toplam 8 milyon 131 bin 616 TL’lik ödeme yapıldı.

YÜZDE 1’LİK İNDİRİM

Tamamı pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihalelerde, kamu lehine indirim oranının yalnızca yüzde 1 olduğu tespit edildi. İhalelerde pazarlık yönteminin kamu kaynaklarının etkili kullanılmasının önüne geçtiği eleştirilerinin haklılığını ortaya koyan veriye göre, yaklaşık maliyet hesabının 8 milyon 276 bin 482 TL olduğu ihalelerde sözleşmelerin toplamı 8 milyon 131 bin 616 TL olarak kaydedildi.