Altınok’u eleştirmişti: Gürsel Tekin kendi mal varlığını açıkladı

CHP’den istifa eden Gürsel Tekin, AKP’nin Ankara adayı Turgut Altınok’un mal varlığı için söylediği “Karamanoğlu Beyliği daha az toprak sahibiydi” şeklindeki sözlerinin ardından kendi mal varlığını açıkladı. Açıklamasına göre Tekin’in 2 dairesi, bir arsası ve iki arabası bulunuyor.

Yerel seçimlerde aday gösterilmemesinin ardından 13 Şubat’ta CHP’den istifa eden Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından mal varlığını açıkladı.

Tekin, Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un mal varlığını açıklaması üzerine “Karamanoğlu Beyliği daha az toprak sahibiydi” şeklinde yorum yapmıştı.

Bunun üzerine sosyal medyada Tekin’in malvarlığına yönelik bazı iddialar dile getirilmiş, Tekin de “Akli melekeleri yerinde olmayan bir takım zevat ile ahlaksız, yalancı, aşağılık, müfterinin iddia ettiği aksine 257 villa, 647 daire, 3 uzay istasyonu sahibi değilim” sözlerinin yer aldığı bir paylaşım yapmıştı.

Tekin daha sonra X hesabından mal varlığını açıkladı. Buna göre Tekin, iki adet dairesinin, Balıkesir Edremit’te de 290 metrekarelik bir arsasının, Skoda ve Mini Cooper markalı 2 arabasının olduğunu ifade etti.

“Milletvekilliği döneminde zaten kanuni mal varlığı bildiriminde bulundum” diyen Tekin, “22 yıllık AKP döneminde MASAK'tan, Maliye'ye ne varsa didik didik ettiler bir usulsüzlük bulamadılar. Ama elbette ahlaksız iftiracılar, yalancılar, dedikoducu alçaklar susmadı” dedi.