“Mülk Allah’ındır, biz emanetçiyiz” diyen AKP’li Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mal varlığını açıklamasının ardından kendisine yöneltilen soruya "Mülk bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz" şeklinde yanıt veren AKP'nin Ankara Adayı Turgut Altınok, sosyal medya hesabından gayrimenkullerini açıkladı. Altınok’un açıkladığı listede araç, para ve mücevher gibi diğer bazı servet unsurlarına ilişkin herhangi bir bilgilendirmeye ise yer verilmedi.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un açıkladığı mal varlığı listesine göre, babası ve annesi tarafından kendisine 'miras' olarak bırakılan çok sayıda gayrimenkule sahip olduğu ortaya çıktı.

Altınok, sosyal medya hesabından mal varlığına ilişkin detayların yer aldığı bir açıklama yaptı.

Paylaşımında, "Mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılıyor" diyen Altınok, tüm mal varlığının 'helal' olduğunu ifade etti.

ARAÇ, PARA VE MÜCEVHER BİLGİLERİNE YER VERİLMEDİ

Altınok'un açıkladığı mal varlığı listesinde 60 ayrı gayrimenkul yer aldı. Altınok’un açıkladığı listede araç, para ve mücevher gibi diğer bazı servet unsurlarına ilişkin herhangi bir bilgilendirmeye ise yer verilmedi, liste yalnızca gayrimenkullerle sınırlı tutuldu.

Altınok'un açıklamasının tamamı şöyle:

"Bir Belediye Başkanı Öncelikle Şeffaf Olmalıdır! Özü Sözü Bir ve DÜRÜST Olmalıdır! Bir Belediye Başkanının Duruşu Olmalıdır ve Bir O Yanda Bir Bu Yanda Bulunmamalıdır! Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündemler yaratılarak, Başkentimize yapacağımız hizmet ve eserlerin üstünün örtülmeye çalışıldığını; projelerimizi gölgeleme çabasına girildiğini ve en önemlisi SİZ DEĞERLİ ANKARALI HEMŞEHRİLERİMİ İNCİTTİKLERİNİ hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir.

Değerli Ankaralılar!

İçinizde en ufak bir tereddüt olmasın! Ekte sunduğum tüm mal varlığım ANA SÜTÜ GİBİ AK VE HELALDİR…"

Kamuoyuna Duyurulur…



BİZ DÜN NEREDEYSEK BUGÜN DE ORADAYIZ…



Değerli Hemşehrilerim!

Bir Belediye Başkanı Öncelikle Şeffaf Olmalıdır!

Özü Sözü Bir ve DÜRÜST Olmalıdır!

Bir Belediye Başkanının Duruşu Olmalıdır ve Bir O Yanda Bir Bu Yanda Bulunmamalıdır!



Ne yazık ki mal varlığım… pic.twitter.com/XB59MLFlTK — Turgut Altınok 🇹🇷 (@turgutaltinok06) March 15, 2024

Altınok ayrıca şirket ortaklığıyla ilgili şunları kaydetti:

"MİRAS VE ŞİRKET ORTAKLIĞI"

"Altınok Gayrimenkul A.Ş adında aile şirketinde yüzde 36,59 oranında şirket ortaklığım bulunmaktadır. 1991 yılında Maviş Koç'tan almış olduğum arazi, 2014 yılında adı geçen aile şirketimize aynî sermaye olarak konulmuştur. Şirkette bulunan yüzde 36,59 hisse payım buradan gelmektedir. Bu arazi daha sonra kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhite verilmiştir. Buradan alınan daireler Eskişehir yolu üzerinde bir projede yer almaktadır. Daireler şahsıma ait değildir. Şirketin aktifinde kayıtlıdır. Bu projeden şirketteki payıma düşen gayrimenkuller de yaklaşık olarak şu şekildedir; yüzde 36,59 şirket hissesine karşılık; 183 adet (1artı1) daireden 67 adet daire, 12 adet dükkândan 4,4 dükkân, 2 adet dükkândan yüzde 18 şirket hissesi karşılığı 0,36 dükkân, 3 adet dükkândan 0,09 şirket hissesi karşılığı 0,27 dükkândır.

Kızılcaşar arazi ile ilgili bilgi notu:

1988 yılında Gölbaşı Kızılcaşar'da almış olduğum arazi imar çalışması sonrası 12 parsele bölünmüştür, 2014 yılında 9 parseli satılmıştır. Kalan 3 parsel mal beyanımda bulunmaktadır. 2009 Mal beyanında görülen Antalya'daki daire ile ilgili bilgi notu; 2009 yılı mal beyanında görünen Antalya Lara'da bulunan dairemi daha sonra sattım.

Diğer Hususlar:

Anne ve babadan kalan gayrimenkullerde miras olması sebebiyle değişen oranlarda hissem vardır. Etimesgut ilçesinde babamdan miras kalan daireler ve arsalar muhtelif tarihlerde satılmıştır. Anne babadan kalan gayrimenkuller üzerinde parsel değişikliğinden dolayı edinim tarihleri, parsel adetleri ve hisse oranları farklılık gösterebilir."

AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, mal varlığını kendi istediği zaman açıklayacağını ifade etmişti.

Habertürk'te dün katıldığı yayında mal varlığı ile ilgili soruya yanıt veren Turgut Altınok, "94 yılında aday olduğumda bir gazetenin manşeti 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diye. Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz" ifadelerini kullanmıştı.