Turgut Altınok'tan 'mal varlığı' açıklaması: Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz

AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, mal varlığını kendi istediği zaman açıklayacağını belirterek, "Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz" dedi.

AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, mal varlığını kendi istediği zaman açıklayacağını ifade etti.

Habertürk'te dün katıldığı yayında mal varlığı ile ilgili soruya yanıt veren Turgut Altınok, "94 yılında aday olduğumda bir gazetenin manşeti 'Ankara'nın en zengin belediye başkanı' diye. Mal bizim değil Allah'ın, biz emanetçisiyiz" ifadelerini kullandı.

"Altınok'un mal varlığı, belediye başkanı olmadan önce" diyen Altınok, şöyle devam etti: "Belediye başkanlığına baktığımızda kayıp var. Benim arabam belediyenin önünde durur, özel işim varsa kendi arabama biner giderim. 20 yıl görev yapıyorum, belediyenin kasasından 1 kuruş seyahat param, 1 kuruş harcırah yoktur. Hanımım, çoluğum çocuğum 20 yıl makam arabama binmemiştir. 20 yıldır 1 metre kare yeşil alan ne ticarete ne konuta çevrilmiştir."

"LONDRA'DA EVİM YOK"

Mal varlığımı açıklayacağını belirten Altınok, "Londra'da evim falan yok, çocuklarımın şirketi de yok. Londra'da belediye başkanlığı maaşıyla ev alamazsınız. Londra'da kimin evi varsa ona sorun. Altınok'un neyi varsa Türkiye sınırlarındadır" ifadelerini kullandı.

MANSUR YAVAŞ AÇIKLAMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisinin ve eşi Nursen Yavaş'ın mal varlığını açıklamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçilen belediye başkanlarının göreve geldikten sonra mal varlıklarını belediye binasına asacaklarını ifade etmişti.