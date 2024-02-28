"Amaç gerçeklerin yazılmasının önüne geçmek"

Haber Merkezi

Van’da dün sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan gazeteci Arif Aslan, Oktay Candemir ve Lokman Gezgin’in dosyalarına kısıtlılık kararı getirildi. MA’nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Savcılığı kararı ile gözaltına alınan gazeteciler İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gazetecilerle görüşen avukatları, dosya hakkında kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini söyledi. Gazetecilerin neden gözaltına alındığına ilişkin de bilginin olmadığını aktaran avukatlar, soruşturma ile ilgili çarşamba ya da perşembe günü bilgiye ulaşma imkânlarının olduğunu ifade etti.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Van Bölge Temsilciliği, sgözaltına alınan Aslan, Candemir ve Gezgin için yazılı açıklama yaptı. Gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını isteyen DFG Temsilciliği'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Gazetecilerin neden gözaltına alındığını bilmiyoruz. Bu operasyon da gazetecilere dönük baskıların bir devamıdır. Geçtiğimiz günlerde İzmir’de olduğu gibi Van’daki gazeteci arkadaşlarımız da susturulmak istenmektedir. Bu tarz operasyonlarla gazeteciler korkutulmak, yıldırılmak isteniyor. Gerçekleri yazmalarının önüne geçilmek isteniyor. Yasakçı zihniyet her türlü argümanı kullanarak, toplumu baskılama uğraşı içerisinde. Hükümet, bu tarz yöntemlerle sonuç almak istemektedir. Mahalli idareler seçimlerinin yaklaştığı bu süreçte, iktidarın her türlü yol ve yöntemi deneyerek amacına ulaşmak istediği anlaşılmaktadır. Gazetecileri susturmak da bu yöntemler arasında yer almaktadır.”