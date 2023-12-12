Amasra Katliamı raporu: Bakanlar sorumludur

Haber Merkezi

Halkın Hukuk Bürosu, 14 Ekim 2022 tarihinde Bartın'ın Amasra ilçesinde 42 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına dair açılan davanın 5'inci duruşmasına dair gözlem raporu yayınladı. Raporda, "Katliamdan Enerji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye Taşkömürü Kurumu yetkilileri sorumludur" diye kaydetti.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimine bir ay kala Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in maden ocağını ziyaret ederek, yardım kömürünün çıkarılması için talimat verdiği belirtilen raporda, "Bu talimattan sonra yardım kömürü olarak çıkarılacak kömür, maden içerisindeki standart bant yolundan çıkarılmamış, başkaca bir güzergah belirlenmiş, lavvara (kömürü taştan ayırma sistemine) gönderilmeden yer üstüne çıkarılmıştır. Nakliyat yolundaki bu değişiklik maden içerisinde zaten yetersiz olan havalandırma sistemini tamamen çökertmiş, kirli havanın seri şekilde çalışma alanlarına gidişini kolaylaştırmış ve temiz hava olması gereken alanlarda metan birikmesine neden olmuştur. AKP'nin seçimde daha fazla oy alması için dağıtılacak yardım kömürleri için verilen daha fazla kömür çıkarma talimatı bu katliamın gerçekleşmesinin nedenlerinden birisidir" denildi.