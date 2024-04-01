Amasya Belediye Başkanlığı 47 yıl sonra CHP'de: "Güzel günler, güneşli günler göreceğiz"

Amasya Belediye Başkanlığı seçimi, 1977'den sonra ilk kez CHP'ye kazandıran Turgay Sevindi, "Bundan sonra bu şehre göz bebeğimiz gibi bakacağız. Birbirimize sarılacağız, 'Yaşanabilir kent' dediğimiz Amasya'mızı hepimizin huzurda olduğu bir kent haline getireceğiz" dedi.

Amasya Belediye Başkanlığı'na kesin olmayan sonuçlara göre seçilen CHP'nin adayı Turgay Sevindi, "Bundan sonra bu şehre göz bebeğimiz gibi bakacağız. Birbirimize sarılacağız, 'Yaşanabilir kent' dediğimiz Amasya'mızı hepimizin huzurda olduğu bir kent haline getireceğiz" dedi.

Sevindi'nin kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilmesinin ardından Yavuz Selim Meydanı'nda toplanan partililer, kutlama yaptı. Havai fişek gösterisi yapan partililer, konvoy oluşturarak şehir turu attı.

Sevindi, meydanda yaptığı konuşmada, Amasya halkına teşekkür ederek, başkanlığı döneminde hiçbir zaman partili ayrımı yapmayacağını söyledi.

"YAŞANABİLİR BİR KENT" VURGUSU

Partililerin çok gayret gösterdiğini dile getiren Sevindi, "Bu zafer benim değil, sizindir. Bundan sonra bu şehre göz bebeğimiz gibi bakacağız. Birbirimize sarılacağız, 'Yaşanabilir kent' dediğimiz Amasya'mızı hepimizin huzurda olduğu bir kent haline getireceğiz. Güzel günler, güneşli günler göreceğiz ve mutlu bir Amasya yaşayacağız" ifadelerini kullandı.