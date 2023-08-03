Amasya'da bir TIR'ın dorsesinde 70 göçmen bulundu

Amasya'da polisin durdurduğu yabancı plakalı bir TIR'da 62'si Afganistan, 6'sı Pakistan ve 2'si Bangladeş vatandaşı olmak üzere toplam 70 kişi bulundu. TIR şoförü ve göçmenler gözaltına alındı.

Güncel 03.08.2023 13:35 Giriş: 03.08.2023 13:35

Güncelleme: 03.08.2023 13:39 Kaynak: AA

A- A A+