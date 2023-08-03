Amasya'da bir TIR'ın dorsesinde 70 göçmen bulundu
Amasya'da polisin durdurduğu yabancı plakalı bir TIR'da 62'si Afganistan, 6'sı Pakistan ve 2'si Bangladeş vatandaşı olmak üzere toplam 70 kişi bulundu. TIR şoförü ve göçmenler gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Amasya'da, Türkiye'ye İran üzerinden giren yabancı plakalı bir TIR, polis ekiplerince kentteki uygulama noktasında durduruldu.
Polislerin şoförün davranışlarından şüphelenmesi sonrası tırda yapılan aramada, TIR'ın dorse kısmında 62'si Afganistan, 6'sı Pakistan ve 2'si Bangladeş vatandaşı olmak üzere toplam 70 kişi bulundu.
AA'nın haberine göre, göçmenler ile gözaltına alınan tır şoförü, işlemler için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Parmak izleri alınan göçmenler, geri gönderme merkezine sevk edildi.
TIR şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.