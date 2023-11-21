Amedspor maçında 'İstiklal Marşı' kararı: "Ayağa kalkmamak aşağılama değil"

Amedspor-Menemenspor karşılaşmasında İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmayan çocuklarla ilgili verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı. Mahkeme, ayağa kalkmamanın 'aşağılama' değil 'saygısızlık' olarak görülebileceğini belirtti.

Amedspor'u destekleyen 3 çocuk taraftarın 'İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalmamak' gerekçesiyle yargılandığı davada verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı. Mahkeme kararında, ayağa kalkmamanın 'aşağılama' değil 'saygısızlık' olarak kabul edilebileceği vurgulandı.

Amedspor ile Menemenspor karşılaşmasında İstiklal Marşı okunduğu sırada ayağa kalkmayan H.C.T., U.E. ve A.E. adlı çocuklar, 'devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamaktan' yargılandıkları davadan 14 Haziran 2023’te beraat etti. Diyarbakır 2’nci Çocuk Mahkemesi’nin beraat kararının gerekçesi açıklandı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, mahkemenin gerekçeli kararında, İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmama ya da başkasıyla konuşmanın saygısızlık olarak değerlendirilebileceğini, ancak aşağılama olarak kabul edilemeyeceği değerlendirmesini yaptı.

Gerekçeli kararda, İstiklal Marşını alenen aşağılama suçu Türk Ceza Kanunun 300/2 maddesinde düzenlenmiş ve devletin egemenlik alametleri kapsamında kabul olunarak korunma altına alındığı hatırlatılan kararda, “İstiklal Marşını alenen aşağılama suçunun oluşabilmesi için öncelikle aleniyet unsurunun gerçekleşmesi ve suçu işleyen tarafından aşağılanması da gereklidir. Aşağılama, hor görme, küçültme olarak kabul edilmeli ve kasıtlı olarak bu eylem gerçekleştirilmelidir. İstiklal Marşı milli egemenlik alametidir. Sadece saygısızlık olarak nitelendirilebilecek şekilde İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmama, etrafında ve çevrede bulananlar ile konuşma vb. gibi davranışlar aşağılama olarak kabul edilemeyecektir. Bu durumda suç unsurları itibariyle oluşmayacaktır” denildi.



Gerekçeli kararın açıklanmasının ardından iddia makamı, beraat kararının sanık çocukların aleyhine bozulması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu.



Kararları ve polisin uygulamasını değerlendiren Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, TCK’de “devletin egemenlik alametleri aşağılamak” diye bir suç tipi olduğunu hatırlatarak, “Aynı maddede özel olarak ‘İstiklal Marşı’nı alenen aşağılamak’ da suç olarak tanımlanmıştır. Ama İstiklal Marşı okunurken ayağa kalkmamanın ‘alenen aşağılama’ suçunun oluşturup oluşturmadığını, daha önceki yargı kararlarına bakarak değerlendirmek gerekir” dedi.