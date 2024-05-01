Amedspor, sosyal medyada dört büyüklerin ardından en çok takipçisi bulunan kulüp oldu

Şampiyonluğunu garantileyerek TFF 1. Lig'e çıkmaya hazırlanan Amedspor, Instagram'da 600 bin takipçiye ulaşarak Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından en yüksek sayıda takipçisi bulunan kulüp oldu.

Cumartesi günü kendi sahasında Menemen Belediyespor ile oynanacak karşılaşmayla TFF 1. Lig'e çıkmaya hazırlanan Amedspor, sosyal medyada en çok takipçisi olan beşinci kulüp oldu.

Amedspor'un resmî Instagram hesabındaki takipçi sayısı 600 bine ulaştı ve kulüp, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından en yüksek sayıda takipçisi bulunan kulüp oldu.

Amedspor, taraftarlarına teşekkür mesajı yayımladı. Destek için teşekkür isteyen Amedspor'un paylaşımı şöyle: