Amedspor, sosyal medyada dört büyüklerin ardından en çok takipçisi bulunan kulüp oldu
Şampiyonluğunu garantileyerek TFF 1. Lig'e çıkmaya hazırlanan Amedspor, Instagram'da 600 bin takipçiye ulaşarak Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından en yüksek sayıda takipçisi bulunan kulüp oldu.
Cumartesi günü kendi sahasında Menemen Belediyespor ile oynanacak karşılaşmayla TFF 1. Lig'e çıkmaya hazırlanan Amedspor, sosyal medyada en çok takipçisi olan beşinci kulüp oldu.
Amedspor'un resmî Instagram hesabındaki takipçi sayısı 600 bine ulaştı ve kulüp, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından en yüksek sayıda takipçisi bulunan kulüp oldu.
Amedspor, taraftarlarına teşekkür mesajı yayımladı. Destek için teşekkür isteyen Amedspor'un paylaşımı şöyle:
Amedspor, sosyal medyada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından ülke genelinde en çok takipçisi olan beşinci spor kulübü oldu. 🤜🏻🤛🏻— Amedspor (@amedskofficial) April 30, 2024
Taraftarlarımızın desteğiyle Amedspor resmi Instagram hesabı 600.000 takipçiye ulaştı ve yeni sosyal medya kimliğimizle kısa… pic.twitter.com/hGP2fcjiPr