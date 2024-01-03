Amini’nin katledilmesini haberleştirenlere yasak

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İran’da Mahsa Amini’nin katledilmesi ve cenaze törenine ilişkin ilk haberi yapan ve ardından tutuklanan gazetecilere telefon ve aile görüş yasağı cezaları verildi. Gazeteci Nesim Sultan’ın annesi Êran Celili, 10 Aralık 2023 tarihinde İlahe Muhammedi ve Nilüfer Hamidi’nin aileleriyle görüşmelerine izin verilmediğini bildirdi.

İran Yüksek Mahkemesi, Mahsa Amini’nin 16 Eylül 2022 tarihinde katledilmesini haber yaptıkları gerekçesiyle kadın gazeteciler İlahe Muhammedi ve Nilüfer Hamidi hakkında mahkumiyet kararı vermişti. İlahe Muhammedi’ye “düşman devlet olarak tanımlanan ABD ile işbirliği yapmak” suçundan 6 yıl, “ulusal güvenliğe karşı komplo kurmak” suçundan 5 yıl ve “İslam Cumhuriyeti’ne karşı propaganda yürütmek” iddiasıyla ise 1 yıl hapis cezası verildi.

Öte yandan Nilüfer Hamidi’ye ise “düşman devlet olarak tanımlanan ABD ile işbirliği yapmak” suçundan 7 yıl, “ulusal güvenliğe karşı komplo kurmak” suçundan 5 yıl ve “İslam Cumhuriyeti’ne karşı propaganda yürütmek” iddiasıyla ise 1 yıl hapis cezası verildi.

Ayrıca gazetecilerin İslami Ceza Kanunu’nun 23’üncü maddesi uyarınca, 2 yıl boyunca herhangi bir siyasi parti, grup, örgüt veya derneğe üye olması yasaklanmıştı.