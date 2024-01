Amy Winehouse'un hayatını anlatan 'Back To Black' filminden ilk fragman

27 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Amy Winehouse'un hayatını anlatan 'Back to Black' filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Alkol zehirlenmesi nedeniyle 27 yaşında yaşamını yitiren Amy Winehouse'un hayatını anlatan 'Back to Black' filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Başrolünü 'Barbie', 'COBRA' ve Rogue Agent' gibi filmlerde aldığı rollerle tanınan Marisa Abela'nın üstlendiği 'Back to Black'ten ilk fragman yayınlandı.

Adını Winehouse'un liste rekorları kıran kült şarkısı 'Back to Black'ten alan filmin yönetmen koltuğunda daha önce 'Fifty Shades of Grey', 'Nowhere Boy ve A Million Little Pieces' filmlerini çeken Sam Taylor-Johnson oturuyor.

Film Türkiye'de 12 Nisan'da vizyona girecek.