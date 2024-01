'Michael' filminin vizyon tarihi belli oldu

Dünyanın gelmiş geçmiş en popüler şarkıcılarından Michael Jackson'ın hayatını anlatan 'Michael' filmi 18 Nisan 2025'te vizyona girecek.

Dünya tarihinin en büyük pop ikonlarından Michael Jackson'ın hayatını anlatan film, 18 Nisan 2025'te vizyona girecek. Filmde yıldız şarkıcıyı yeğeni Jaafar Jackson’ın canlandıracak.

Yönetmen koltuğunda ise 'İlk Gün' (Training Day) ve 'Adalet' (The Equalizer) filmlerinin yönetmenliğini üstlenen Antoine Fuqua oturacak.

Geçen sene sosyal medya hesabından filmdeki rolüyle ilgili paylaşım yapan Jaafar Jackson “Michael amcamın hikayesini hayata geçirmekten gurur ve onur duyuyorum. Dünyanın her yerindeki tüm hayranlara, yakında görüşürüz” demişti.

20 milyon satan kült şarkı 'We Are The World'ün yapım aşamasına odaklanan filmin dünya prömiyeri 19 Ocak'ta Sundance Film Festivali'nde yapılacak.

Filmin hazırlıklarına 22 Ocak'ta başlanması bekleniyor.