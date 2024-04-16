Anadolu Efes Avrupa’ya veda etti

Anadolu Efes, THY EuroLeague Play-In karşılaşmasında evinde konuk ettiği İtalya temsilcisi Virtus Bologna’ya 67-64 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Spor 16.04.2024 23:47 Giriş: 16.04.2024 23:47

Güncelleme: 16.04.2024 23:51 Kaynak: DHA

A- A A+

AA