Anadolu Efes Avrupa’ya veda etti
Anadolu Efes, THY EuroLeague Play-In karşılaşmasında evinde konuk ettiği İtalya temsilcisi Virtus Bologna’ya 67-64 mağlup olarak organizasyona veda etti.
Turkish Airlines EuroLeague’de Play-In heyecanı, bugün oynanan iki müsabakayla birlikte başladı. Anadolu Efes, sahasında Virtus Bologna’yı konuk etti.
Deplasman ekibi Virtus Bologna karşılaşmadan 64-67’lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Anadolu Efes, sezonu 10’uncu sırada tamamlayarak Play-Off oynama şansını kaybederken, Virtus Bologna ise Maccabi Tel-Aviv - Baskonia eşleşmesinin yenileni Baskonia ile bir sonraki turu oynama hakkı kazandı.
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu, Anadolu Efes - Virtus Bologna maçını tribünden takip etti.