Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Anadolu Efes Avrupa’ya veda etti

Anadolu Efes, THY EuroLeague Play-In karşılaşmasında evinde konuk ettiği İtalya temsilcisi Virtus Bologna’ya 67-64 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Spor
  • 16.04.2024 23:47
  • Giriş: 16.04.2024 23:47
  • Güncelleme: 16.04.2024 23:51
Kaynak: DHA
Anadolu Efes Avrupa’ya veda etti
AA

Turkish Airlines EuroLeague’de Play-In heyecanı, bugün oynanan iki müsabakayla birlikte başladı. Anadolu Efes, sahasında Virtus Bologna’yı konuk etti.

Deplasman ekibi Virtus Bologna karşılaşmadan 64-67’lik skorla galip ayrıldı.

 Bu sonucun ardından Anadolu Efes, sezonu 10’uncu sırada tamamlayarak Play-Off oynama şansını kaybederken, Virtus Bologna ise Maccabi Tel-Aviv - Baskonia eşleşmesinin yenileni Baskonia ile bir sonraki turu oynama hakkı kazandı.

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu, Anadolu Efes - Virtus Bologna maçını tribünden takip etti.

Ali Koç açıkladı: Mehmet Büyükekşi aday olacak mı?
BirGün'e Abone Ol