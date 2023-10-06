Anadolu Efes, Euroleague'e mağlubiyetle başladı, Fenerbahçe'nin ilk maçı bugün

THY Euroleague dün akşam oynanan maçlarla başladı. Yeni koçu yönetimindeki ilk Euroleague maçına Barcelona deplasmanında çıkan Anadolu Efes, salondan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Beko'nun ilk maçı ise bu akşam.

THY Euroleague'de yeni sezon dün akşam oynanan maçlarla başladı. Sezonun ilk maçında Anadolu Efes, Barcelona'ya 91-74 kaybetti.

Yeni koçu Erdem Can ve yeni transferlerle zorlu bir deplasmanda sezona başlayan Anadolu Efes, ilk 3 çeyrekte başa baş mücadele etse de son çeyrekte direnemedi ve sahadan 17 sayı farkla mağlup ayrıldı. Takımın süper yıldızı Shane Larkin, 16 sayı 12 asist ile mücadele etti.

Barcelona'da ise yeni transfer Willy Hernangomez 18 sayıyla maçın en skorer ismi olurken eski Fenerbahçeli Jan Vesely ise 16 sayı 7 rebound ile mücadele etti.

Dün akşam oynanan diğer 4 maçta alınan skorlar ise şöyle:

Kızılyıldız 94-73 Asvel

Maccabi Tel-Aviv 96-81 Partizan

Bayern Münih 80-68 Alba Berlin

Bologna 79-82 Zalgiris Kaunas

Fenerbahçe Beko ise sezonu, bu akşam kendi sahasında Nikola Mirotic transferi ile ses getiren Milano karşısında açıyor. Bu akşam oynanacak diğer maçlar ise şöyle:

Panathinaikos - Olympiakos

Valencia - Monaco

Baskonia - Real Madrid