Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Anadolu Efes normal sezonu lider tamamladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Darüşşafaka Lassa'yı 87-74 mağlup etti.

Spor
  • 29.04.2024 21:50
  • Giriş: 29.04.2024 21:50
  • Güncelleme: 29.04.2024 21:55
Anadolu Efes normal sezonu lider tamamladı
AA

Basketbol Süper Ligi’nin 29’uncu haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Darüşşafaka ile karşı karşıya geldi.

Tomislav Mijatovic’in takımı, Darüşşafaka’yı 87-74 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 25’inci galibiyetini alan Anadolu Efes, bitime bir hafta kala normal sezonu ilk sırada bitirmeyi garantiledi. Darüşşafaka ise bu sezonki 17’nci mağlubiyetini yaşadı.

Şike iddiası: Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlatıldı
BirGün'e Abone Ol