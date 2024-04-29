Şike iddiası: Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlatıldı

TFF, şike iddiaları üzerine Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı. Hukuk Kurulu, iddiaları doğrular nitelikte bulgulara ulaşırsa dosya Etik Kurulu'na sevk edilecek ve yasal süreç başlayacak.

Türkiye Furbol Federasyonu (TFF), Türkiye'nin konuştuğu Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı.

Şike iddiaları üzerine harekete geçen Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, yapacağı incelemede iddiaları doğrular nitelikte bulgulara ulaşırsa dosya Etik Kurulu'na sevk edilecek ve yasal süreç başlayacak.

NE OLMUŞTU?

2.Lig Beyaz Grup’ta dün oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı tartışma yarattı.

37. haftada oynana maç 0-0 eşitlikle sona ererken maç boyunca iki takımın da hiç şu çekmemesi dikkat çekti.

0-0 biten karşılaşmayla birlikte Ankaraspor 6. olarak play-off'a kalmayı garantiledi. Nazilli Belediyespor ise aldığı bir puanla ligde kalmayı garantiledi. Bu sonuçla Zonguldak Kömürspor bir alt lige düştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da maçın oynanma şeklie tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuzyılmaz, "Bugün 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır" ifadelerini kullandı.