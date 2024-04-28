Ankaraspor-Nazillispor maçına tepki: İki takım da şut çekmedi, Zonguldak Kömürspor küme düştü

2.Lig Beyaz Grup’ta bugün oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı dikkat çekti. İki takımın da hiç şut çekmediği maç sonucunda Ankaraspor playoff’a kalmayı, Nazilli Belediyespor ise ligde kalmayı garantilerken Zonguldak Kömürspor bir alt lige düştü.

2.Lig Beyaz Grup’ta bugün oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı kamuoyu gündeminde.

37. haftada oynana maç 0-0 eşitlikle sona ererken maç boyunca iki takımın da hiç şu çekmemesi dikkat çekti.

0-0 biten karşılaşmayla birlikte Ankaraspor 6. olarak play-off'a kalmayı garantiledi. Nazilli Belediyespor ise aldığı bir puanla ligde kalmayı garantiledi. Bu sonuçla Zonguldak Kömürspor bir alt lige düştü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da maçın oynanma şeklie tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuzyılmaz, "Bugün 2.Lig Beyaz Grup’ta oynanan Ankaraspor-Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Olayın takipçisi olacağını belirten Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şöyle: