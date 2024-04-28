Göztepe 2 yıl aradan sonra Süper Lig'de
Trendyol 1. Lig'de Göztepe, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni mağlup ederek 2 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Trendyol 1 Lig’in 32. haftasında Göztepe evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla mağlup ederek, Eyüpspor’un ardındın Süper Lig’e çıkan ikinci takım oldu.
Galibiyet golleri 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+2. dakikada Lundqvist'ten geldi.
Göztepe 2021/2022 sezonunda Süper Lig'e veda etmesinden 2 yıl sonra yeniden Süper Lig'e döndü.
Daha önce Eyüpspor da önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele etmeyi garantilemişti.
Süper Lig'e yükselecek son takım play-off turunun ardından belli olacak.