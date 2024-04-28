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Göztepe 2 yıl aradan sonra Süper Lig'de

Trendyol 1. Lig'de Göztepe, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni mağlup ederek 2 yıl aranın ardından Süper Lig'e yükseldi.

Spor
  • 28.04.2024 18:16
  • Giriş: 28.04.2024 18:16
  • Güncelleme: 28.04.2024 18:21
Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe 2 yıl aradan sonra Süper Lig'de
Fotoğraf: DepoPhotos

Trendyol 1 Lig’in 32. haftasında Göztepe evinde karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 2-0’lık skorla mağlup ederek, Eyüpspor’un ardındın Süper Lig’e çıkan ikinci takım oldu.

Galibiyet golleri 77. dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+2. dakikada Lundqvist'ten geldi.

Göztepe 2021/2022 sezonunda Süper Lig'e veda etmesinden 2 yıl sonra yeniden Süper Lig'e döndü.

Daha önce Eyüpspor da önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele etmeyi garantilemişti. 

Süper Lig'e yükselecek son takım play-off turunun ardından belli olacak. 

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