Anadolu Efes, Zalgiris karşısında ter dökecek

Yunis ALAÇAM

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nin 24. haftasında bugün deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris’le karşılaşacak. Litvanya’nın Kaunas kentindeki Zalgirio Arena’da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00’de başlayacak.

Bu sezon Avrupa Ligi’nde çıktığı 23 maçta 9 galibiyet ve 14 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, haftaya 14. sırada girdi. Oynadığı müsabakaların 8’ini kazanan ve 15’inden yenilgiyle ayrılan Zalgiris ise 16. basamakta yer aldı. Lacivert-beyazlı takım, sezonun ilk yarısında Zalgiris ile İstanbul’da oynadığı mücadelede sahadan 86-82 galip ayrılmıştı. Anadolu Efes ile Zalgiris, THY Avrupa Ligi’nde 24. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 23 maçın 13’ünü lacivert-beyazlılar, 10’unu ise Zalgiris kazandı.