Anayasa tartışmaları ile açıldı

BirGün / Ankara

Seçimlerin ardından kısa süreli bir çalışma gerçekleştiren TBMM, yaz arasının ardından çalışmalarına yeniden başladı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı açılış programında, CHP ve YSP’nin Erdoğan’a yönelik tavrı öne çıktı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki bombalı saldırı girişiminin ardından TBMM’de 28’inci Dönem 2’nci Yasama Yılı açılışı, güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi. Açılış Töreni’nde konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Anayasa çağrısında bulunarak, ‘‘Yapıcı bir anlayışla yeni Anayasa çağırımıza katılmaya davet ediyoruz’’ dedi. CHP ve YSP’li Milletvekilleri dışındaki tüm milletvekillerinin “ayakta” karşıladığı Erdoğan, konuşmasında saldırıya değindi. Erdoğan ayrıca ülkenin ihtiyacının yeni bir Anayasa olduğunu söyledi. Erdoğan, “Cumhur İttifakı olarak, 2021 yılında yeni Anayasa için önce kendi hazırlıklarımızı yaptık. Ardından, diğer siyasi partileri de kendi hazırlıklarını yapmaya ve kamuoyuyla paylaşmaya davet ettik. Maalesef bu samimi davetimiz karşılık bulmadı. Lafa gelince sürekli darbe Anayasasından şikâyet edenler, iş somut adım atmaya gelince, ne yazık ki, konfor alanlarının dışına çıkmak istemedi” dedi.

SANSÜRE SAHİP ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altın Portakal Film Festivali’nin iptal edilmesine yol açan belgesel sansürüne de sahip çıktı. Erdoğan’ın yeni Anayasa çağrısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kapıları kapattı. Erdoğan’ın çağrısını tek cümle ile yanıtlayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Çağrı yapanların önce Anayasaya uyması lazım" cevabını verdi.

YSP’DEN ÇÖZÜM YOK MESAJI

Erdoğan’ın yeni Anayasa çağrısının ardından, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi bir açıklama yaptı. Partinin Eş Sözcüleri Çiğdem Kılıçgün Uçar ve İbrahim Akın tarafından gerçekleştirilen açıklamada, “Türkiye halkları siyasi iktidarın, bir zamanlar çözeceğini iddia ettiği Kürt sorunu çözümsüz bırakıldıkça, Türkiye halkları bedel ödüyor” denildi. Açıklamada ayrıca, “Tecrit kaldırılmadığı, çatışmalar devam ettiği ve yeni Anayasa haklara ve özgürlüklere dair olmadığı sürece demokratik bir Anayasa oluşturmanın gerçek olmayacağı aşikardır” ifadeleri kullanıldı.