Ancelotti açıkladı: Arda Güler yarın ilk 11'de olabilir

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yarın akşam oynanacak Kral Kupası maçında ilk 11'de sahaya çıkabileceğini söyledi.

Real Madrid'e transfer olduğundan beri geçirdiği 3 sakatlık nedeniyle henüz maça çıkamayan Arda Güler'in, Madrid ekibinin formasıyla ilk maçına yarın akşam çıkması bekleniyor.

Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turunda yarın TSİ 23.30'da 3. lig takımı Arandina ile karşılaşacak. Maç öncesi basın toplantısında konuşan Carlo Ancelotti, Arda Güler'in ilk maçına yarın çıkabileceğini duyurdu. Ancelotti ayrıca Arda'nın maça ilk 11'de başlayabileceğini de belirtti.

Temmuz ayında Real Madrid'e transfer olduktan sonra 3 sakatlık geçiren Arda Güler, henüz Madrid ekibiyle maça çıkamadı. Real Madrid'in Mallorca ile oynadığı son lig maçında yedek kulübesinde yer alan Arda, ikinci yarı ısınsa da oyuna alınmamıştı.

Madrid ekibi maçı Rüdiger'in 78. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanmıştı.

MENDY VE CAMAVİNGA DA İYİLEŞTİ

Takımla ilgili başka bilgiler de veren Ancelotti, Mendy ve Camavinga'nın da iyileştiğini belirtirken Camavinga'nın kadroya dahil edildiğini Mendy'nin ise Süper Kupa'ya hazır olacağını söyledi.

İtalyan teknik direktör; Kroos, Tchouameni ve Vinicius'un da dinlendirilmek için kadroya dahil edilmediklerini söyledi.

Real Madrid - Arandina maçı yarın saat 23.30'da Tivibu Spor 1’de yayınlanacak.