Real Madrid, Carlo Ancelotti’nin sözleşmesini uzattı

Real Madrid, İtalyan Teknik Direktörü Carlo Ancelotti’nin sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İspanya devi Real Madrid, Teknik Direktör Carlo Ancelotti’nin sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. İtalyan teknik direktör, 2026’ya kadar Madrid ekibini çalıştırmaya devam edecek.

2021 yılında kulübün başına geçen ve Madridk'deki ikinci dönemini yaşamaya başlayan 64 yaşındaki teknik direktör, kulübüyle 2021-2022 sezonunda hem La Liga şampiyonluğu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Geçen sezon da İspanya Kral Kupası'nı kazanan Ancelotti, 2 sezonda kazanılabilecek bütün kupaları müzesine götürdü.

REAL MADRİD İLE 2 ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU



Daha önce 2013 ve 2015 yılları arasında da Real Madrid’i çalıştıran deneyimli çalıştırıcı, 2013-2014 sezonunda da eflatun-beyazlılarla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Carlo Ancelotti, 2002-2003 ve 2006-2007 sezonlarında da İtalyan kulübü Milan ile Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

İSMİ BREZİLYA İLE GEÇMİŞTİ

Ancelotti'nin ismi bir süredir Brezilya Milli Takımı ile de anılıyordu. Normal şartlarda sözleşmesi bu sezon sonu biten Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçerek takımı 2026 Dünya Kupası'na hazırlaması beklense de Ancelotti Madrid'de kalmayı tercih etti.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, bu sezon çok sayıda sakatlık yaşamasına rağmen ligde Atletico Madrid ve Barcelona'nın 7'şer puan önünde, Girona ile aynı puanda lider durumda bulunuyor. Ancelotti'nin ekibi Şampiyonlar Ligi'nde ise 6'da 6 ile gruptan lider çıkmıştı.