Arda Güler, yeni yılın ilk maçında oynayabilir

Real Madrid'e transfer olduğundan beri yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz maça çıkamayan Arda Güler'in, yeni yılın ilk maçında forma giyebileceği belirtildi.

Real Madrid'e temmuz ayında transfer olan ve 3 kez sakatlık geçiren Arda Güler'in artık iyileştiği ve maça çıkmaya hazır hale geldiği belirtildi.

İspanya basınında çıkan haberlere göre sakatlıklarını atlatan Arda Güler, yeni yılın ilk maçında kadroya alınabilir.

Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Real Madrid formasıyla henüz maça çıkamayan Arda, takımının Rayo Vallecano ve Braga ile oynadığı maçlarda kadroya dahil edilmiş ancak süre alamamıştı.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, 10 gün önce yaptığı açıklamada 18 yaşındaki genç yıldızın yeni yıl tatilinin dönüşünde takıma dahil olacağını söylemişti.

İLK MAÇ 3 OCAK'TA

Real Madrid, yeni yılın ilk maçında 3 Ocak’ta Mallorca’yı konuk edecek. Arda'nın bu maçın kadrosunda yer alması bekleniyor.

DİĞER SAKAT OYUNCULAR DA DÖNÜYOR

Öte yandan sezon başından beri sakatlıklarla boğuşan Madrid ekibinde diğer sakat oyuncular Carvajal ve Camavinga'nın da yeni yılda takıma dönmesi bekleniyor. Vinicius'un ise 10 Ocak'ta Suudi Arabistan'da başlayacak dörtlü İspanya Süper Kupa maçlarına yetişmesi bekleniyor.