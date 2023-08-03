Ancelotti, Arda'nın sakatlığı hakkında konuştu

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, ABD'deki hazırlık kampında sakatlanan Arda Güler'in durumu hakkında konuştu.

Ancelotti, 18 yaşındaki yıldız futolcunun sakatlığının çok ciddi olmadığını ancak ameliyat olup olmayacağının da henüz netleşmediğini söyledi.

Takımının Juventus'a 3-1 kaybettiği ABD'deki son hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ancelotti, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir sorun var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

2 AY SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler'in sakatlığının tahmin edilenden ciddi olduğu daha sonra ortaya çıktı. İlk aşamada basit bir kas yorgunluğu olduğu düşünülen Arda'nın ABD'deki bazı hazırlık maçlarında oynayabileceği düşünülüyordu.

Ancak menisküsü zarar gördüğü tespit edilen Arda'nın 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Tedavi için takımının ABD'deki kampından Madrid'e dönen Arda'nın ameliyat olup olmayacağı ise tedaviye vereceği cevaba göre belli olacak.

LİSANSI DONDURULABİLİR

İspanyol basınında çıkan haberlere göre kasım ayına kadar forma giymesi beklenmeyen Arda'nın lisansı da ocak ayına kadar dondurulabilir.

ABD'de 4 hazırlık maçına çıkan ve ilk ikisini kazanıp son ikisini kaybeden Real Madrid, sezonun ilk resmi maçında La Liga'da 12 Ağustos'ta Athletic Bilbao deplasmanına çıkacak.