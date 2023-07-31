Real Madrid, Arda Güler'in lisansını dondurabilir

Real Madrid, takımın ABD kampında dizinden sakatlanan Arda Güler'in lisansını ocak ayına kadar dondurabilir.

Antrenmanlarda gösterdiği performansla konuşulan Arda Güler, büyük bir şanssızlık yaşayarak Real Madrid formasıyla maça çıkamadan sakatlandı. Menisküs tedavisinin yaklaşık 3 ay sürmesi beklenen Arda'nın lisansı ocak ayına kadar dondurulabilir.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Arda'nın sahalara kasım ayında dönmesi bekleniyor. Haberde bu nedenle Real Madrid'in Arda'ın lisansını ocak ayına kadar dondurmayı düşündüğü belirtildi.

Yaklaşık 3 hafta önce Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki yıldız futbolcu antrenmanda gösterdiği performansla beğenilse de 10 gün önce yaşadığı sakatlık sonucu sahalardan uzak kaldı.

İlk aşamada sakatlığının hafif olduğu belirtilse de durumun ciddiyeti anlaşılınca Arda Güler takımın ABD'deki kampından ayrılarak tedavisi için Madrid'e döndü. Arda, Real Madrid'in ABD'deki hazırlık maçlarında da forma giyemedi.