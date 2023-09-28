Ancelotti, Arda'nın sakatlığı hakkında konuştu

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, sakatlıktan döner dönmez tekrar sahalardan uzak kalacağı açıklanan Arda Güler'in durumu hakkında konuştu.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, takımının dün akşam galip ayrıldığı Las Palmas maçının ardından düzenlediği basın toplantısında Arda Güler'in durumu hakkında konuştu. Ancelotti, menisküs sakatlığından döndükten sonra tekrar sakatlanan Arda Güler'in üzgün olduğunu ancak ciddi bir durumu olmadığını söyledi.

18 yaşındaki yıldız futbolcunun, takımın maç kadrosu açıklanmadan önce yapılan son antrenmanın bitiminde yapılan testlerinde ufak bir sakatlığı olduğunun tespit edildiğini açıklayan Ancelotti, şunları söyledi:

"Kötü şans değil, dün son antrenmanda son golü attı, sakatlığı tekrar değerlendirildi ve küçük bir sorunu olduğu anlaşıldı. Arda üzgün ancak menisküs problemini atlattı. Çok ciddi bir sakatlığı yok."

ARDA'NIN SAKATLIĞI

Arda Güler, temmuz ayında yaşadığı menisküs sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in ABD kampından ayrılmış, 2 aydan uzun süren tedavi sürecinin ardından Las Palmas maçının kadrosuna alınması beklenirken tekrar sakatlandığı açıklanmıştı.

7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Real Madrid, dün akşam kendi sahasında Las Palmas'ı yeni transferleri Brahim Diaz ve Joselu'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. 7 maçta 6 galibiyetle 2. sıraya oturan Real Madrid, 1. sıradaki Girona ile Cumartesi TSİ 19.30'da deplasmanda karşılaşacak.