Ancelotti, Arda'yı neden oyuna almadığını açıkladı

Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, dün akşam maç kadrosuna alınmasına ve maç Madrid ekibi açısından rahat gitmesine rağmen oyuna girmedi. Teknik Direktör Carlo Ancelotti, "Arda yüzde 100'e geldiğinde sahada süre alacaktır" dedi.

Real Madrid, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Braga'yı Brahim Diaz, Vinicius Jr. ve Rodrygo'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. Skor 61. dakikada 3-0'a gelmesine rağmen yedek kulübesindeki Arda Güler forma giyemedi.

Maç öncesi İspanyol basınında çıkan haberlerde hafta sonu ligde oynanan Rayo Vallecano maçından sonra 2. kez kadroya alınan Arda'nın, maçın ilerleyen dakikalarında süre alabileceği yazılmıştı. Nitekim Real Madrid'in bir başka genç yıldızı Nico Paz, bu maçta forma giydi.

"YÜZDE 100 OLDUĞUNDA OYNATACAĞIZ"

Ancak beklentilerin aksine Arda Güler bu maçı da yedek kulübesinde tamamladı. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Arda'nın hâlâ tam anlamıyla hazır olmadığını belirtti ve "Ciddi bir sakatlıktan sonra takıma yeni döndüğü için ona karşı çok dikkatli davranıyoruz. Zamanı geldiğinde, yüzde 100 olduğunda oynatacağız" dedi.

Braga'yı 3-0 mağlup eden Real Madrid, 4 maçta 12 puana ulaşarak gruptan çıkmayı garantiledi.