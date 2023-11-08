Real Madrid kaptanından Arda Güler'e övgü: İnanılmaz bir yetenek

Real Madrid'in kaptanı Nacho Fernandez, 18 yaşındaki yıldız futbolcu için "İnanılmaz bir yeteneğe sahip" dedi.

Real Madrid altyapısından yetişen takım kaptanı Nacho Fernandez, teknik direktör Carlo Ancelotti ile takımının Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile karşılaşacağı maç için düzenlenen basın toplantısında konuştu.

33 yaşındaki savınma oyuncusu, Arda'nın sakatlığını atlattığını belirtti ve Real Madrid'de oynamak için "mükemmel özelliklere sahip" dedi. Nacho, Arda Güler için "Genç ama inanılmaz bir yeteneğe sahip" ifadesini kullandı.

Real Madrid formasıyla maça çıkmak için gün sayan Arda Güler, takımının bu akşam TSİ 23.00'da Braga ile kendi sahasında oynayacağı maçın kadrosuna alındı. Arda, maç kadrosuna ilk kez pazzar günü oynanan Rayo Vallecona maçında girmiş ancak süre almamıştı.