Ancelotti'den Arda Güler'e tavsiye

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'e Brahim Diaz'ı örnek alma tavsiyesinde bulundu.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ile genç yıldız Arda Güler, dün akşam oynanan Madrid derbisinin ardından özel bir görüşme gerçekleştirdi.

İspanyol basınından Don Diario'nun haberine göre Ancelotti, Arda'nın Brahim Diaz'ı örnek alması, fiziğini ve defansif özelliklerini geliştirmesi tavsiyesinde bulundu.

Dün akşam oynanan maçta Real Madrid, kendi sahasında eski oyuncusu Marclos Llorente'nin 90+2. dakikada attığı golle Atletico Madrid ile 1-1 beraber kaldı. Real'in golünü ise Brahim Diaz kaydetti.

Brahim Diaz, bu sezon Real Madrid forması ile 26 resmi maçta 7 gol 3 asist kaydetti.

Arda Güler, dün akşam forma şansı bulamadı. Şu ana kadar 3 maçta toplam 76 dakika süre alan Arda, ligde yalnızca Las Palmas deplasmanında oynadı.