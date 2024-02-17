Ancelotti'den Arda Güler mesajı: Savaşması gerekiyor

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler için sabırlı olunması gerektiğini belirtirken Arda'nın forma için takım arkadaşlarıyla savaşacağını söyledi.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, takımının yarın oynayacağı Rayo Vallecono maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Henüz beklenen kadar süre alamayan Arda Güler'in durumuyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Ancelotti, "Arda Güler iyi durumda, oynayabilir. İyi bir seviyede. Artık diğer oyuncularla mücadele etmek zorunda, ona karşı sabırlı olun" dedi.

"BUNLAR FUTBOLDA NORMAL"

Tecrübeli teknik direktör, "Takımdaki diğer oyuncularla mücadele etmesi ve savaşması gerekiyor. Bunlar futbolda normal" diye konuştu.

Takımının Girona'ya karşı geçen hafta oynadığı ve 4-0 kazandığı maçta 77. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler, bir penaltı kazandırmış ancak Joselu penaltıyı kaçırmıştı.

Arda Güler'in de kadroda yer aldığı Rayo Vallecano-Real Madrid maçı yarın TSİ 16.00'da oynanacak.