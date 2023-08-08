Andres Iniesta BAE'ye transfer oldu

Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen Andres Iniesta, BAE kulübü Emirates Club ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Dünya tarihinin en iyi futbolcularından Andres Iniesta, kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) devam edecek. Katalan süper yıldız, Emirates ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.

34 yaşında, altyapısından yetiştiği ve 22 sene oynadığı Barcelona'da ayrılarak kariyerine Avrupa dışında devam etme kararı alan Iniesta, 5 sezon süren Japonya macerasının ardından Vissel Kobe'den ayrıldı.

Iniesta 2023 yılı içinde Vissel Kobe formasıyla yalnızca 4 resmî maçta oynadı.

Japonya kariyerinde 2 kupa daha kazanan 39 yaşındaki futbolcu, kariyerinde kazandığı 37 turnuva ile en çok kupa kazanan oyunculardan biri.