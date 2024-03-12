Andrew Tate, Romanya'da tutuklandı

Cinsel saldırı ve suç örgütü kurmakla suçlanan ABD'li eski boksör Andrew Tate Romanya'da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İnsan kaçakçılığı, tecavüz ve suç örgütü kurmakla suçlanan ABD'li eski boksör ve yeni sosyal medya ünlüsü Andrew Tate, Romanya'da gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Tate'in, cinsel saldırı ile ilgili bir soruşturmayı bekleyen İngiliz tutuklama emri üzerine Romanya'da mahkemeye çıkarıldığını belirtildi.

Andrew ve Tristan Tate kardeşlerin 24 saat boyunca gözaltında tutulduğu kaydedildi.

Bükreş Temyiz Mahkemesi'nin bugün yakalama emrinin infaz edilip edilmeyeceği konusunda karar vereceği aktarıldı.

ANDREW TATE HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

ABD'li eski boksör, özellikle 2016 yılından beri devamlı özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yaparak sosyal medyada ün kazandı.

Tate hakkında çok sayıda suçlama yer alıyor. Suçlamalar arasında "insan kaçakçılığı organize suç örgütü kurma" ve "cinsel saldırı" da bulunuyor.