Tecavüz ve insan kaçakçılığından yargılanan Andrew Tate'ten İstanbul paylaşımı

İnsan kaçakçılığı, tecavüz ve suç örgütü kurmak suçlarından yargılanan ve bir süre ev hapsine alınan sosyal medya ünlüsü Andrew Tate'in sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğuna dair bir paylaşım yapıldı.

İnsan kaçakçılığı, tecavüz ve suç örgütü kurmakla suçlanan ABD'li eski boksor ve yeni sosyal medya ünlüsü Andrew Tate'in sosyal medya hesabından İstanbul'da olduğuna dair bir paylaşım yapıldı.

Andrew Tate, deniz manzaralı bir odadan yaptığı paylaşımda takipçilerine "Şehri tahmin edin" yazdı.

Tate'in arkasında Beşiktaş'ın stadı Tüpraş Stadyumu yer alırken stadyumdaki Türk bayrağını görenler Tate'in İstanbul'da olduğunu yazdı. Tate'in, fotoğrafı Dolmabahçe manzaralı bir otelde çektiği iddiaları da dolaşıma girdi.

Söz konusu paylaşım, 1 günden kısa zaman içinde 10,8 milyon görüntülenme ve 75 binden fazla etkileşim aldı.

TATE HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

37 yaşındaki ABD'li eski boksör, özellikle 2016 yılından beri devamlı özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yaparak sosyal medyada ün kazandı.

Tate, 29 Aralık 2022'de Romanya'da kardeşi Tristan ve iki kadınla birlikte "insan kaçakçılığı organize suç örgütü kurma" suçlamalarıyla tutuklandı.

BBC Türkçe'nin Ağustos 2023 tarihli haberine göre Tate kardeşlere tecavüz suçlaması da yöneltildi, iki kardeş suçlamaları reddetti.

300 sayfalık iddianamede Tate ile ilgili çok sayıda suçlama yer alıyor.

Romanyalı savcılar tarafından hazırlanan iddianamede, Tate kardeşlerin Karpatlar Dağları'nın eteklerindeki bir köy evinde, daha önce tanıştıkları bazı kadınları fiziksel ve psikolojik şiddet ile pornografik içerik üretmeye zorladıkları belirtliliyor.

Dosyada Andrew Tate’in online bir banka hesabına aktardığı öne sürülen para transferlerini de içeriyor. Toplam transfer tutarının 4 milyon sterlin civarında olduğu ifade ediliyor.

"YASAL İŞLERDEN PARA KAZANMIYORLAR"

Savcılara göre Tate kardeşler yasal işlerden para kazanmıyor. Buna rağmen 2018 yılı itibarıyla 3 milyon sterlin değerinde “çok sayıda emlak” ile “15 çok nadir ve pahalı araba” edindikleri, mücevherata ek olarak 400 bin dolar değerinde kripto paralarının olduğu öne sürülüyor.

İnsan kaçakçılığı için suç örgütünün ise 2021'de kurulduğu ve Romanya'nın yanı sıra ABD ve İngiltere'yi de kapsadığı, kurban olduklarını belirtilen yedi kişinin ifadeleri ve tanıklıkları da iddianamede yer alıyor.

Andrew Tate, gözaltına alındıktan sonra mart ayından başlayarak 5 ay ev hapsinde tutuldu. 4 Ağustos'ta ise 2 Ekim'e kadar uygulanacak 60 günlük adli kontrol şartıyla tahliye edildi.