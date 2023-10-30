Anıtkabir'de ziyaretçi rekoru kırıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen ziyaretlerin 1 milyon 182 bin 425 ile rekor kırdığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i 1 milyon 182 bin 425 kişinin ziyaret ettiğini ve yeni bir rekorun kırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden ve yeni ziyaretçi rekorunu kıran 1 milyon 182 bin 425 ziyaretçimiz ile yoğun kalabalıktan dolayı ziyaret gerçekleştiremeyen tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında Cumhuriyet'imizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyoruz."