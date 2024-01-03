Ankara Barosu'ndan, hilafet bayrağı açan kişiler ve kamu görevlileri hakkında suç duyurusu!

Ankara Barosu, İstanbul'da "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" adı altında gerçekleştirilen yürüyüşte hilafet bayrağı açan kişiler ve söz konusu bayrağın mitingin düzenlendiği alana sokulmasına izin veren kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu, İstanbul'da "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" adı ile yapılan yürüyüşte hilafet bayrağı açan kişiler ve söz konusu bayrağın miting alanına sokulmasına ve açılmasına engel olmayan İstanbul Valisi Davut Gül ile diğer kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Barodan yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul'da 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' adı altında gerçekleştirilen yürüyüşte, "Hilafet / Tevhid Bayrağı” açan İsmail Aydemir isimli kişi, Cumhuriyet Savcılığınca re'sen tespit edilecek diğer kişiler ve yürüyüşün/mitingin düzenlendiği alana Söz konusu bayrağın sokulmasına ve açılmasına engel olmayan İstanbul Valisi Davut Gül ile diğer kamu görevlileri hakkında Anayasa'yı İhlal (TCK m.309), 431 sayılı Kanun'a Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma / İhmal suçları ile ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur."