Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratı Mutlu Gürler, Datça için CHP'den aday oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Kurucu Başkanı olan Mutlu Gürler, Datça Belediye Başkanlığı için CHP'den aday oldu. Gürler, "Sorunları Datça sakinleri ile birlikte, dayanışma duygusu içerisinde aşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Kurucu Başkanı olan Jeoloji Yüksek Mühendisi Mutlu Gürler, Datça Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Mutlu Gürler, CHP Datça İlçe Başkanlığı'nda başvuru formunu ilçe başkanına teslim etti.

Gürler, İlçe Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, Datça'nın doğal zenginliklerinin korunması ve turizmin yeni bir yaklaşımla bütünlüklü olarak ele alınarak, bölgenin ekoturizm karakterinin öne çıkarılması yanında, susuzluk başta olmak üzere ulaşım ve altyapı sorunlarının çözümü konularının öncelikleri arasında olacağına işaret etti.

Gürler, şunları söyledi: "Bölgenin sakin şehir havasına ve eşsiz zenginlik sunan coğrafyasına yakışır bir kentsel planlama için, bekleyen ve birikmiş sorunları biliyoruz, kamu yönetimindeki deneyimlerimiz ve başta Muğla Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere kurumlarla etkin işbirliği ile bu sorunları Datça sakinleri ile birlikte, dayanışma duygusu içerisinde aşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

MUTLU GÜRLER HAKKINDA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı dönemlerde ilanı yapılan tüm milli parkların planlama çalışmalarında görev alan Gürler, Marmaris Milli Parkı ve Datça Yarımadası doğal dokusunun korunması için yaptığı çalışmalar ile tanınıyor.

Jeolojik miras ve jeoturizm konusundaki Türkiye'de başlatılan ilk büyük ulusal envanter programının yürütme kurulu üyeliğini de yapan Gürler, aynı dönemlerde TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Sekreterliği ile Doğa ve Çevre Derneği Başkanlığı görevlerini de üstlenmişti.

Uzun yıllar Adalet Bakanlığı Müşavirliği görevinde bulunan Gürler, bu süre zarfında imar planlarına esas Jeolojik Jeoteknik etüdler, yaraltı suları araştırmaları ile deprem güçlendirme projeleri üzerine çalışmaları yönetti.

2010 yılında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı seçildiği kurultay sonrasında CHP Genel Merkezinde Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcılığı Başdanışmanı olarak görevlendirilip, ardınan 2011 Genel seçimlerinde Gümüşhane Milletvekili adayı olmuştu.

2016-2019 yılları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, Osman Gürün tarafından yapılan görevlendirme ile jeotermal kaynakların sağlık turizmine kazandırılması ve turizmin on iki aya yayılarak bölgede kalkınmaya ve istihdama katkı yapması üzerine başlatılan ArGe çalışmasının koordinasyonunu üstlenmiş olan Gürler, bu dönemde Muğla’daki tüm sahaların ve Datça yarımadasındaki sıcak su kaynaklarının potansiyeli üzerine araştırmalara imza atmıştı.

Gürler, WWF Türkiye, Doğa Koruma Merkezi, TEMA vakfı, Doğa Koruma Vakfı gibi çevreci kuruluşlarla çok sayıda proje ortaklığı yaptı.

Mutlu Gürler, 2019 yerel seçimleri ardından Mansur Yavaş tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi kuruluşu görevine getirmişti.