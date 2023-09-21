Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sünger fabrikasının sahibi tutuklandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 19 Eylül'de, GER-SAN Sanayi Sitesinde sünger üretimi yapılan 2 katlı fabrikada çıkan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin işyeri sahibi Hüseyin D, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı. Hüseyin D. savcılıktaki ifadesinde yangının elektrik kontağından çıktığını düşündüğünü belirtti.

Ankara'da, 19 Eylül günü GER-SAN Sanayi Sitesi’nde bulunan 3 katlı sünger fabrikasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, işyeri sahibi Hüseyin D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Eylül'de Gersan Sanayi Sitesi'nde çıkan yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş yeri sahibi Hasan D, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Hüseyin D, emniyetteki ifadelerini tekrarladığını belirterek, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu, iş yerinde her türlü güvenlik önlemini aldığını savundu.

ELEKTRİK KONTAĞİ ŞÜPHESİ

Hüseyin D. savcılıktaki ifadesinde yangının elektrik kontağından çıktığını düşündüğünü belirtti.

İşyerinin elektrikli ilgili güvenlik problemi olmadığını savunan şüpheli gerçekleşen olaydan ötürü çok üzgün olduğunu ifade etti. Sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Hüseyin D, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, Ankara’da 19 Eylül tarihinde GER-SAN Sanayi Sitesi Tahsin Karaman Caddesi’ndeki Hüseyin D.’ye ait 3 katlı sünger fabrikasında yangın çıkmıştı.

Bu sırada fabrikadaki işçilerden bazıları kapıdan, bazıları da pencerelerden atlayarak kurtulmaya çalışmış, yangın itfaiyenin yaklaşık 3,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınmıştı.

Soğutma çalışmaları sürerken, muhasebe müdürü Müge Çetinkaya, işçi Safra Nazım Alcan ve Hazım Cüneyt’in cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Gerçekleşen olayın ardından işyeri sahibi Hüseyin D. gözaltına alınmıştı.