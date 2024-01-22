Ankara'da 7 katlı apartmanda yangın

Ankara'da 7 katlı binanın çatısındaki yangın hasara neden oldu. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor.

Güncel 22.01.2024 15:29 Giriş: 22.01.2024 15:29

Güncelleme: 22.01.2024 15:32 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, Eti Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı. Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu. Ankara’da komşular arasında 'gürültü' kavgası: 4 kişi bıçaklandı