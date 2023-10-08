Ankara'da 7 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenmişti: İtfaiye personeli hayatını kaybetti

Ankara'da, 4 Ekim'de 7 katlı apartmanın eksi 2'nci katındaki dairede çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenip hastaneye kaldırılan Orçun Yaşar isimli itfaiye personeli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yangında dumandan etkilenen bir itfaiye personeli Fahrican Yavaş da hayatını kaybetmişti.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada çıkan yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan itfaiye personeli Orçun Yaşar hayatını kaybetti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Acımız büyük" ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Keçiören Osmangazi Mahallesi'nde bir binada çıkan yangına müdahale sonrası hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan kahraman itfaiye erimiz Orçun Yaşar şehit oldu. Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın başı sağ olsun."

Acımız büyük…



Keçiören Osmangazi Mahallesi’nde bir binada çıkan yangına müdahale sonrası hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan kahraman itfaiye erimiz Orçun Yaşar şehit oldu.



Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.



İtfaiye teşkilatımızın başı sağ olsun. pic.twitter.com/LdmGYsPbvr — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 8, 2023

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'nde 7 katlı apartmanın eksi 2'nci katındaki dairede 4 Ekim sabahının erken saatlerinde yangın çıkmış, bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi yönlendirilmişti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 4 itfaiye personeli, ambulanslarla hastanelere sevk edilmiş, itfaiye çalışanlarından Fahrican Yavaş da hayatını kaybetmişti.