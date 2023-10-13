Ankara'da aralarında ÇHD'li avukatların da bulunduğu 20 kişiye gözaltı
Ankara’da ÇHD Ankara Şube Başkanı Bilgi Topçu ve üyeleri Ceren Yılmaz ve Fatih Gökçe'nin de olduğu en az 20 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) avukatlarının da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, gözaltına alınanlar arasında ÇHD Ankara Şubesi Başkanı Bilgi Topçu ile üyeleri Ceren Yılmaz ve Fatih Gökçe de yer alıyor.
Soruşturma kapsamında en 20 kişi, sabah evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı.
Soruşturmanın gerekçesi öğrenilmezken, gözaltına alınanların Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.
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