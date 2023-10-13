Ankara'da aralarında ÇHD'li avukatların da bulunduğu 20 kişiye gözaltı

Ankara’da ÇHD Ankara Şube Başkanı Bilgi Topçu ve üyeleri Ceren Yılmaz ve Fatih Gökçe'nin de olduğu en az 20 kişi gözaltına alındı.

A- A A+

Fotoğraf: AA (Arşiv)