ÇHD Genel Başkanı Kozağaçlı, film senaryosu nedeniyle yargılandığı davada beraat etti

Kentsel dönüşümü konu alan 'Mahalle' filminin senaryosunu yazdığı gerekçesiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla yargılanan ÇHD'nin tutuklu Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, beraat etti.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) tutuklu Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'ya, yurt dışında gösterime giren 'Mahalle' isimli filmin senaryo ekibinde yer aldığı için 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla açılan davada mahkeme, Kozağaçlı'nın beraatine karar verdi.

Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davada savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın suçu işlediğine yeterli delil olmadığı için delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesini talep etti.

MLSA'nın aktardığına göre tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan Selçuk Kozağaçlı, ceza yargılaması yürütmek için dosyada yeterli delil bulunmadığını, bu yönden savcının görüşüne katıldığını söyledi.

Yaklaşık 6 yıldır cezaevinde bulunan Kozağaçlı hakkında mahkeme, delil yetersizliğinden beraat kararı verdi.