Ankara'da Ayhan Bora Kaplan depremi: 9 polis açığa alındı

Yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandıktan sonra organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde önemli görevlerde bulunan emniyet müdürlerinin de aralarında olduğu 9 polisin açığa alındığı ortaya çıktı.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın olduğu belirtilen ve suç örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre aralarında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde önemli görevlerde bulunan emniyet müdürlerinin de olduğu dokuz polisin “suç örgütü” iddiasıyla açığa alındığı öğrenildi.

Söz konusu polisler hakkında bir süredir müfettiş incelemesinin devam ettiği, bu kapsamda müfettişlerin talebi ve Bakan Ali Yerlikaya’nın oluruyla 9 kişinin dün akşam saatlerinde açığa alındığı ifade edildi.

Gerçekleşen açığa almalar, Kaplan’ın emniyet ve yargıdaki bağlantılarının araştırıldığı iddialarını da güçlendirdi.