Ankara'da dikkat çeken buluşma: Kılıçdaroğlu, Özgür Çelik ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partinin Genel Merkezi'nde 'Değişimcilerin' İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile bir araya gelecek.

CHP'de CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin adaylar belli olurken, Genel Merkez'de dikkati çeken bir buluşma gerçekleşecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul İl Başkanlığı'na adaylığını açıklayan CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ile görüşecek.

Görüşmenin MYK toplantısının ardından gerçekleştirileceği belirtildi.

Özgür Çelik'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından desteklendiği ve 'Değişimcilerin' İstanbul adayı olduğu ifade ediliyor.

Çelik'in Genel Merkez'de düzenlediği basın açıklamasına 27 il başkanı destek vermişti.

CEMAL CANPOLAT DA ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Genel Merkez tarafından desteklendiği belirtilen eski İl Başkanı Cemal Canpolat, 27 Eylül Çarşamba günü saat 18.00’de CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yapacağını bildirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Canpolat, "Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım" dedi.