Ankara'da evli olduğu kadını katleden bekçi, intihar etti
Ankara'da evli olduğu A.N.K.'yi beylik tabancasıyla öldüren bekçi İ.Ö.K., aynı silahla intihar etti.
Kaynak: AA
Ankara'da evli olduğu kadını katleden bekçi, aynı silahla intihar etti.
Mamak ilçesi Nato Yolu Caddesi 35 numaradan silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine giden ekipler, Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı mahalle bekçisi İ.Ö.K. ve eşi A.N.K'nin cansız bedenleriyle karşılaştı.
İncelemede evli olduğu kadını tabancayla öldüren İ.Ö.K'nin aynı silahla intihar ettiği belirlendi.
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